Дмитрий Данилов
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Дмитрий Данилов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1846
- Родственная связь
- сын брата [2]
- Номер семьи
- 18
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1855
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 929
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 18
01 | Семён Лаврентьев: 47 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Данила Лаврентьев: 41 год | сын крестьянский - брат родной [1]
03 | Степан Семёнов: 18 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Пелагея Семёнова: 17 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Екатерина Григорьева: 37 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
06 | Спиридон Данилов: 16 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
07 | Устинья Данилова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
08 | Дмитрий Данилов: 9 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
09 | Екатерина Данилова: 1 год | дочь крестьянская - дочь брата [2]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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