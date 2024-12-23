Васса Семёнова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Васса Семёнова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1846
- Родственная связь
- дочь дочери [2]
- Номер семьи
- 17а
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- дочь крестьянская
- Дата переписи
- 1855
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 929
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 17а
01 | Григорий Владимиров: 76 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Агафья Ильина: 75 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Евгения Григорьева: 44 года | крестьянка/девка - дочь [1]
04 | Семён Михайлов: 37 лет | крестьянин - зять, муж дочери [2]
05 | Анна Григорьева: 37 лет | жена крестьянская - дочь, жена зятя [1]
06 | Прасковья Семёнова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь дочери [2]
07 | Васса Семёнова: 9 лет | дочь крестьянская - дочь дочери [2]
08 | Анастасия Семёнова: 4 года | дочь крестьянская - дочь дочери [2]
09 | Анна Семёнова: 1 год | дочь крестьянская - дочь дочери [2]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Василиса
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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