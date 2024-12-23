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Агафья Ильина

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Агафья Ильина
Пол
жен
Возраст (лет)
75
Год рождения вычисленный
1780
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
17а
Номер в семье
2
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 929
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 17а
01 | Григорий Владимиров: 76 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Агафья Ильина: 75 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Евгения Григорьева: 44 года | крестьянка/девка - дочь [1]
04 | Семён Михайлов: 37 лет | крестьянин - зять, муж дочери [2]
05 | Анна Григорьева: 37 лет | жена крестьянская - дочь, жена зятя [1]
06 | Прасковья Семёнова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь дочери [2]
07 | Васса Семёнова: 9 лет | дочь крестьянская - дочь дочери [2]
08 | Анастасия Семёнова: 4 года | дочь крестьянская - дочь дочери [2]
09 | Анна Семёнова: 1 год | дочь крестьянская - дочь дочери [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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