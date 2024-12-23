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Матвей Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Матвей Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
22
Год рождения вычисленный
1833
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
16
Номер в семье
3
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 928об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 16
01 | Иван Егоров: 56 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Михаил Иванов: 34 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Матвей Иванов: 22 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Фома Иванов: 10 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Харитина Михеева: 34 года | жена крестьянская - жена 2-я сына [2]
06 | Степан Михайлов: 15 лет | сын крестьянский - сын сын от 1-й жены [2]
07 | Прасковья Михайлова: 13 лет | дочь крестьянская - дочь сына от 1-й жены [2]
08 | Авдотья Михайлова: 11 лет | дочь крестьянская - дочь сына от 1-й жены [2]
09 | Васса Михайлова: 8 лет | дочь крестьянская - дочь сына от 1-й жены [2]
10 | Марья Михайлова: 6 лет | дочь крестьянская - дочь сына от 1-й жены [2]
11 | Анна Михайлова: 1 год | дочь крестьянская - дочь сына от 2-й жены [2]
12 | Татьяна Васильева: 27 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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