Марья Агафонова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Марья Агафонова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 15
- Год рождения вычисленный
- 1840
- Родственная связь
- дочь сына [2]
- Номер семьи
- 15б
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- дочь крестьянская
- Дата переписи
- 1855
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 928об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 15б
01 | Ирина Иванова: 70 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Агафон Кузьмин: 41 год | крестьянин - сын [1]
03 | Агафья Герасимова: 46 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Татьяна Агафонова: 17 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
05 | Марья Агафонова: 15 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
06 | Агафья Агафонова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
07 | Прасковья Агафонова: 9 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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