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Ирина Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Ирина Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
70
Год рождения вычисленный
1785
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
15б
Номер в семье
1
Сословие
крестьянка/вдова
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 928об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 15б
01 | Ирина Иванова: 70 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Агафон Кузьмин: 41 год | крестьянин - сын [1]
03 | Агафья Герасимова: 46 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Татьяна Агафонова: 17 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
05 | Марья Агафонова: 15 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
06 | Агафья Агафонова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
07 | Прасковья Агафонова: 9 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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