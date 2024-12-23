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Андрей Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Андрей Иванова
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1854
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
15
Номер в семье
8
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 928об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 15
01 | Иван Васильев: 40 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Филипп Васильев: 28 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Ефимия Петрова: 29 лет | жена крестьянская - жена [1]
04 | Степан Иванов: 13 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Марья Иванова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Иосиф Иванов: 10 лет | сын крестьянский - сын [1]
07 | Авдотья Иванова: 6 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
08 | Андрей Иванова: 1 год | сын крестьянский - сын [1]
09 | Александра Егорова: 19 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
10 | Наталья Филиппова: 1 год | дочь крестьянская - дочь брата [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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