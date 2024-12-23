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Прасковья Ефимова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Прасковья Ефимова
Пол
жен
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1840
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
14
Номер в семье
7
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 928об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 14
01 | Ефим Матвеев: 52 года | крестьянин - глава [1]
02 | Татьяна Максимова: 51 год | жена крестьянская - жена [1]
03 | Яков Ефимов: 23 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Иван Ефимов: 21 год | сын крестьянский - сын [1]
05 | Павел Ефимов: 19 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Матрёна Ефимова: 17 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Прасковья Ефимова: 15 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
08 | Татьяна Маркеллова: 19 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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