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Яков Ефимов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Яков Ефимов
Пол
муж
Возраст (лет)
23
Год рождения вычисленный
1832
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
14
Номер в семье
3
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 928об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 14
01 | Ефим Матвеев: 52 года | крестьянин - глава [1]
02 | Татьяна Максимова: 51 год | жена крестьянская - жена [1]
03 | Яков Ефимов: 23 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Иван Ефимов: 21 год | сын крестьянский - сын [1]
05 | Павел Ефимов: 19 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Матрёна Ефимова: 17 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Прасковья Ефимова: 15 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
08 | Татьяна Маркеллова: 19 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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