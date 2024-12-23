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Иван Аникеев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Иван Аникеев
Пол
муж
Возраст (лет)
45
Год рождения вычисленный
1810
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
12
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 928об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 12
01 | Иван Аникеев: 45 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Екатерина Максимова: 43 года | жена крестьянская - жена [1]
03 | Михаил Иванов: 19 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Андрей Иванов: 15 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Степан Иванов: 10 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Максим Иванов: 6 лет | сын крестьянский - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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