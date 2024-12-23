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Татьяна Егорова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Татьяна Егорова
Пол
жен
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1854
Родственная связь
дочь брата [5]
Номер семьи
11
Номер в семье
7
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 928об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 11
01 | Пётр Иванов: 38 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Дарья Алексеева: 42 года | жена крестьянская - жена [1]
03 | Кузьма Петров: 4 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Наталья Петрова: 0 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Егор Иванов: 22 года | крестьянин - брат родной [1]
06 | Федосья Иванова: 22 года | жена крестьянская - жена брата [5]
07 | Татьяна Егорова: 1 год | дочь крестьянская - дочь брата [5]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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