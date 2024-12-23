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Анастасия Михайлова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Анастасия Михайлова
Пол
жен
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1854
Родственная связь
дочь сын [2]
Номер семьи
10
Номер в семье
9
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 928
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 10
01 | Кузьма Михайлов: 57 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Михаил Кузьмин: 23 года | сын крестьянский - сын от 1-й жены [1]
03 | Анастасия Кузьмина: 18 лет | дочь крестьянская - дочь от 1-й жены [1]
04 | Ефросинья Егорова: 38 лет | жена крестьянская - жена 2-я [1]
05 | Андрей Кузьмин: 11 лет | сын крестьянский - сын от 2-й жены [1]
06 | Иван Кузьмин: 9 лет | сын крестьянский - сын от 2-й жены [1]
07 | Ксения Кузьмина: 2 года | дочь крестьянская - дочь от 2-й жены [1]
08 | Наталья Сергеева: 21 год | жена крестьянская - жена сына [2]
09 | Анастасия Михайлова: 1 год | дочь крестьянская - дочь сын [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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