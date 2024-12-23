Кузьма Михайлов
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Кузьма Михайлов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 57
- Год рождения вычисленный
- 1798
- Родственная связь
- глава [1]
- Номер семьи
- 10
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1855
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 928
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 10
01 | Кузьма Михайлов: 57 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Михаил Кузьмин: 23 года | сын крестьянский - сын от 1-й жены [1]
03 | Анастасия Кузьмина: 18 лет | дочь крестьянская - дочь от 1-й жены [1]
04 | Ефросинья Егорова: 38 лет | жена крестьянская - жена 2-я [1]
05 | Андрей Кузьмин: 11 лет | сын крестьянский - сын от 2-й жены [1]
06 | Иван Кузьмин: 9 лет | сын крестьянский - сын от 2-й жены [1]
07 | Ксения Кузьмина: 2 года | дочь крестьянская - дочь от 2-й жены [1]
08 | Наталья Сергеева: 21 год | жена крестьянская - жена сына [2]
09 | Анастасия Михайлова: 1 год | дочь крестьянская - дочь сын [2]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Косма, историческая фамилия семьи Хорошевы
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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