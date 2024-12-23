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Прасковья Андреева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Прасковья Андреева
Пол
жен
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1854
Родственная связь
дочь брата [2]
Номер семьи
8
Номер в семье
5
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 928
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 8
01 | Стефанида Никифорова: 28 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Андрей Никифоров: 23 года | крестьянин - брат родной [1]
03 | Фёдор Никифоров: 12 лет | крестьянин - брат родной [1]
04 | Ксения Григорьева: 22 года | жена крестьянская - жена брата [2]
05 | Прасковья Андреева: 1 год | дочь крестьянская - дочь брата [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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