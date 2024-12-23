Авдотья Матвеева
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Авдотья Матвеева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 58
- Год рождения вычисленный
- 1797
- Родственная связь
- глава [1]
- Номер семьи
- 7
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянка/вдова
- Дата переписи
- 1855
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 928
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 7
01 | Авдотья Матвеева: 58 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Леонтий Иванов: 32 года | сын крестьянский - пасынок [1]
03 | Марья Ильина: 31 год | жена крестьянская - жена пасынка [2]
04 | Васса Леонтьева: 10 лет | дочь крестьянская - дочь пасынка [2]
05 | Матвей Леонтьев: 2 года | сын крестьянский - сын пасынка [2]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Евдокия
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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