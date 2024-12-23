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Стефанида Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Стефанида Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
48
Год рождения вычисленный
1807
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
Номер в семье
1
Сословие
крестьянка/вдова
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 927об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 6б
01 | Стефанида Иванова: 48 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Екатерина Яковлева: 8 лет | дочь крестьянская - дочь [2]
Комментарий наборщика
вариант имени Степанида
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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