Наталья Егорова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Наталья Егорова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1830
- Родственная связь
- жена [1]
- Номер семьи
- 6
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- жена крестьянская
- Дата переписи
- 1855
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 927об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 6
01 | Степан Зиновьев: 28 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Наталья Егорова: 25 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Пётр Степанов: 8 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Родион Степанов: 4 года | сын крестьянский - сын [1]
05 | Анастасия Степанова: 2 года | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Дионисий Степанов: 0 лет | сын крестьянский - сын [1]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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