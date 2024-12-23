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Иван Акинфеев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Иван Акинфеев
Пол
муж
Возраст (лет)
12
Год рождения вычисленный
1843
Родственная связь
сын сестры [2]
Номер семьи
Номер в семье
3
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 927об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 4б
01 | Ирина Иванова: 36 лет | крестьянка/девка - глава [1]
02 | Анастасия Иванова: 42 года | крестьянка/вдова - сестра родная [1]
03 | Иван Акинфеев: 12 лет | сын крестьянский - сын сестры [2]
04 | Григорий Акинфеев: 10 лет | сын крестьянский - сын сестры [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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