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Анастасия Прохорова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Анастасия Прохорова
Пол
жен
Возраст (лет)
49
Год рождения вычисленный
1781
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
195г
Номер в семье
2
Сословие
жена солдатская
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 569об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 195г
01 | Семён Иванов: 49 лет | отставной солдат - глава [1]
02 | Анастасия Прохорова: 49 лет | жена солдатская - жена [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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