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Мирко Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Мирко Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
65
Год рождения вычисленный
1765
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
195в
Номер в семье
1
Сословие
бобыль
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
р.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 569об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 195в
01 | Мирко Иванов: 65 лет | бобыль - глава [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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