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Авдотья Наумова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Авдотья Наумова
Пол
жен
Возраст (лет)
31
Год рождения вычисленный
1799
Родственная связь
племянница [1]
Номер семьи
195б
Номер в семье
3
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
р.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 569об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 195б
01 | Илья Иванов: 75 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Анастасия Сергеева: 74 года | жена крестьянская - жена [1]
03 | Авдотья Наумова: 31 год | крестьянка - племянница [1]
Комментарий наборщика
вариант имени Евдокия
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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