Анастасия Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Сергеева

Анастасия Сергеева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Анастасия Сергеева
Пол
жен
Возраст (лет)
74
Год рождения вычисленный
1756
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
195б
Номер в семье
2
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
р.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 569об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 195б
01 | Илья Иванов: 75 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Анастасия Сергеева: 74 года | жена крестьянская - жена [1]
03 | Авдотья Наумова: 31 год | крестьянка - племянница [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.