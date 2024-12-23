Григорий
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Григорий
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1824
- Родственная связь
- сын дочери (прижит в крестьянстве) [4]
- Номер семьи
- 195а
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- сын солдатский
- Дата переписи
- 1830
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- -
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 569об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 195а
01 | Екатерина Иванова: 72 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Пелагея Дементьева: 37 лет | крестьянка/девка - дочь [1]
03 | Никита Кузьмин: 53 года | отставной солдат - зять, муж дочери [4]
04 | Устинья Дементьева: 46 лет | жена солдатская - дочь, жена зятя [1]
05 | Григорий: 6 лет | сын солдатский - сын дочери (прижит в крестьянстве) [4]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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