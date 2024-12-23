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Никита Кузьмин

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Никита Кузьмин
Пол
муж
Возраст (лет)
53
Год рождения вычисленный
1777
Родственная связь
зять, муж дочери [4]
Номер семьи
195а
Номер в семье
3
Сословие
отставной солдат
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 569об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 195а
01 | Екатерина Иванова: 72 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Пелагея Дементьева: 37 лет | крестьянка/девка - дочь [1]
03 | Никита Кузьмин: 53 года | отставной солдат - зять, муж дочери [4]
04 | Устинья Дементьева: 46 лет | жена солдатская - дочь, жена зятя [1]
05 | Григорий: 6 лет | сын солдатский - сын дочери (прижит в крестьянстве) [4]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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