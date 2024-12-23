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Авдотья Матвеева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Авдотья Матвеева
Пол
жен
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1828
Родственная связь
дочь снохи (прижита в крестьянстве) [4]
Номер семьи
195
Номер в семье
5
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 569об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 195
01 | Анна Максимова: 57 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Демид Никифоров: 21 год | сын крестьянский - сын [1]
03 | Иван Никифоров: 17 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Анастасия Евдокимова: 21 год | солдатка - сноха [1]
05 | Авдотья Матвеева: 2 года | дочь крестьянская - дочь снохи (прижита в крестьянстве) [4]
Комментарий наборщика
вариант имени Евдокия
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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