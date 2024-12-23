Иван Ермолаев
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Иван Ермолаев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1827
- Родственная связь
- сын племянника [8]
- Номер семьи
- 193
- Номер в семье
- 14
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1830
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- -
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 569об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 193
01 | Егор Максимов: 67 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Марфа Васильева: 67 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Михаил Егоров: 34 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Анна Никифорова: 37 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
05 | Агриппина Михайлова: 15 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
06 | Трофим Михайлов: 12 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
07 | Семён Михайлов: 10 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
08 | Ермолай Фёдоров: 29 лет | крестьянин - племянник [1]
09 | Авдотья Алексеева: 32 года | жена крестьянская - жена племянника [8]
10 | Никита Ермолаев: 13 лет | сын крестьянский - сын племянника [8]
11 | Ефросинья Ермолаева: 11 лет | дочь крестьянская - дочь племянника [8]
12 | Авдотья Ермолаева: 9 лет | дочь крестьянская - дочь племянника [8]
13 | Панфил Ермолаев: 5 лет | сын крестьянский - сын племянника [8]
14 | Иван Ермолаев: 3 года | сын крестьянский - сын племянника [8]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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