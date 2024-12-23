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Агриппина Михайлова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Агриппина Михайлова
Пол
жен
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1815
Родственная связь
дочь сына [3]
Номер семьи
193
Номер в семье
5
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 569об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 193
01 | Егор Максимов: 67 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Марфа Васильева: 67 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Михаил Егоров: 34 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Анна Никифорова: 37 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
05 | Агриппина Михайлова: 15 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
06 | Трофим Михайлов: 12 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
07 | Семён Михайлов: 10 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
08 | Ермолай Фёдоров: 29 лет | крестьянин - племянник [1]
09 | Авдотья Алексеева: 32 года | жена крестьянская - жена племянника [8]
10 | Никита Ермолаев: 13 лет | сын крестьянский - сын племянника [8]
11 | Ефросинья Ермолаева: 11 лет | дочь крестьянская - дочь племянника [8]
12 | Авдотья Ермолаева: 9 лет | дочь крестьянская - дочь племянника [8]
13 | Панфил Ермолаев: 5 лет | сын крестьянский - сын племянника [8]
14 | Иван Ермолаев: 3 года | сын крестьянский - сын племянника [8]
Комментарий наборщика
вариант имени Аграфена
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Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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