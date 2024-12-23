Порфирий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПорфирий Петров

Порфирий Петров

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Порфирий Петров
Пол
муж
Возраст (лет)
22
Год рождения вычисленный
1808
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
192
Номер в семье
3
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 569
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 192
01 | Пётр Иванов: 45 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Ирина Денисова: 47 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Порфирий Петров: 22 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Савелий Петров: 14 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Прасковья Петрова: 13 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Михей Петров: 9 лет | сын крестьянский - сын [1]
07 | Клим Петров: 6 лет | сын крестьянский - сын [1]
08 | Марья Александрова: 24 года | жена крестьянская - жена сына [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.