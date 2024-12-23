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Анна Васильева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Анна Васильева
Пол
жен
Возраст (лет)
70
Год рождения вычисленный
1760
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
191
Номер в семье
1
Сословие
крестьянка/вдова
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 569
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 191
01 | Анна Васильева: 70 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Павел Прохоров: 42 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Прасковья Иванова: 42 года | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Аникей Павлов: 19 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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