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Анастасия Никифорова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Анастасия Никифорова
Пол
жен
Возраст (лет)
30
Год рождения вычисленный
1800
Родственная связь
жена сына [3]
Номер семьи
190
Номер в семье
4
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 569
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 190
01 | Иван Тимофеев: 65 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Анна Максимова: 60 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Александр Иванов: 31 год | сын крестьянский - сын [1]
04 | Анастасия Никифорова: 30 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
05 | Никанор Алескандров: 9 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
06 | Аникей Александров: 7 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
07 | Татьяна Александрова: 4 года | дочь крестьянская - дочь сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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