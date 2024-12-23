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Роман Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Роман Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1822
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
189
Номер в семье
6
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 569
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 189
01 | Иван Никифоров: 45 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Ефросинья Иванова: 47 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Василий Иванов: 20 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Пётр Иванов: 13 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Дарья Иванова: 11 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Роман Иванов: 8 лет | сын крестьянский - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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