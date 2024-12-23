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Михаил Кузьмин

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Михаил Кузьмин
Пол
муж
Возраст (лет)
35
Год рождения вычисленный
1795
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
188
Номер в семье
3
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 569
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 188
01 | Кузьма Иванов: 61 год | крестьянин - глава [1]
02 | Ирина Иванова: 45 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Михаил Кузьмин: 35 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Агафон Кузьмин: 16 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Игнатий Кузьмин: 9 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Лукерья Александрова: 36 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
07 | Неонила Михайлова: 9 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
08 | Александра Михайлова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
09 | Анна Михайлова: 5 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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