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Дмитрий Елисеев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Дмитрий Елисеев
Пол
муж
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1819
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
187
Номер в семье
6
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 569
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 187
01 | Елисей Иванов: 45 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Анисья Никитина: 46 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Анна Елисеева: 23 года | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Зот Елисеев: 17 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Екатерина Елисеева: 13 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Дмитрий Елисеев: 11 лет | сын крестьянский - сын [1]
07 | Ирина Елисеева: 8 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
08 | Ульяна Елисеева: 6 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
09 | Пётр Елисеев: 4 года | сын крестьянский - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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