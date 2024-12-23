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Яков Григорьев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Яков Григорьев
Пол
муж
Возраст (лет)
39
Год рождения вычисленный
1791
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
186
Номер в семье
2
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 568об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 186
01 | Авдотья Ефимова: 67 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Яков Григорьев: 39 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Фёкла Трофимова: 40 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Домна Яковлева: 13 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
05 | Аверьян: 4 года | сын крестьянский - приемник [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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