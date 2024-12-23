Авдотья Ефимова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Авдотья Ефимова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 67
- Год рождения вычисленный
- 1763
- Родственная связь
- глава [1]
- Номер семьи
- 186
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянка/вдова
- Дата переписи
- 1830
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- -
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 568об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 186
01 | Авдотья Ефимова: 67 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Яков Григорьев: 39 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Фёкла Трофимова: 40 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Домна Яковлева: 13 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
05 | Аверьян: 4 года | сын крестьянский - приемник [2]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Евдокия, историческая фамилия семьи Дёмины
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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