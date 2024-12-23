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Кузьма Григорьев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Кузьма Григорьев
Пол
муж
Возраст (лет)
57
Год рождения вычисленный
1773
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
185
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 568об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 185
01 | Кузьма Григорьев: 57 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Ульяна Иванова: 55 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Никифор Кузьмин: 27 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Татьяна Матвеева: 25 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
05 | Анна Никифорова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
06 | Кирилл Никифоров: 1 год | сын крестьянский - сын сына [3]
Комментарий наборщика
вариант имени Косма
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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