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Федосья Никифорова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Федосья Никифорова
Пол
жен
Возраст (лет)
51
Год рождения вычисленный
1779
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
184
Номер в семье
4
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 568об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 184
01 | Максим Никитин: 56 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Никифор Никитин: 70 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Агриппина Никитина: 66 лет | крестьянка/девка - сестра родная [1]
04 | Федосья Никифорова: 51 год | жена крестьянская - жена [1]
05 | Матвей Максимов: 27 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Егор Максимов: 22 года | сын крестьянский - сын [1]
07 | Иван Максимов: 19 лет | сын крестьянский - сын [1]
08 | Екатерина Никифорова: 27 лет | жена крестьянская - жена сына [5]
09 | Анна Матвеева: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [5]
10 | Наталья Григорьева: 21 год | жена крестьянская - жена сына [6]
11 | Акулина Васильева: 19 лет | жена крестьянская - жена сына [7]
12 | Авдотья Иванова: 1 год | дочь крестьянская - дочь сына [7]
13 | Агафья Кузьмина: 65 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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