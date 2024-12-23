Никифор Никитин
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Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Никифор Никитин
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 70
- Год рождения вычисленный
- 1760
- Родственная связь
- брат родной [1]
- Номер семьи
- 184
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1830
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- р.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 568об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 184
01 | Максим Никитин: 56 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Никифор Никитин: 70 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Агриппина Никитина: 66 лет | крестьянка/девка - сестра родная [1]
04 | Федосья Никифорова: 51 год | жена крестьянская - жена [1]
05 | Матвей Максимов: 27 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Егор Максимов: 22 года | сын крестьянский - сын [1]
07 | Иван Максимов: 19 лет | сын крестьянский - сын [1]
08 | Екатерина Никифорова: 27 лет | жена крестьянская - жена сына [5]
09 | Анна Матвеева: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [5]
10 | Наталья Григорьева: 21 год | жена крестьянская - жена сына [6]
11 | Акулина Васильева: 19 лет | жена крестьянская - жена сына [7]
12 | Авдотья Иванова: 1 год | дочь крестьянская - дочь сына [7]
13 | Агафья Кузьмина: 65 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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