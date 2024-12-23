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Марья Фадеева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Марья Фадеева
Пол
жен
Возраст (лет)
52
Год рождения вычисленный
1778
Родственная связь
своячница [1]
Номер семьи
183
Номер в семье
6
Сословие
солдатка
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 568об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 183
01 | Егор Родионов: 43 года | крестьянин - глава [1]
02 | Агафья Фадеева: 42 года | жена крестьянская - жена [1]
03 | Ефросинья Егорова: 13 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Ксения Егорова: 11 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Федосья Егорова: 4 года | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Марья Фадеева: 52 года | солдатка - своячница [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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