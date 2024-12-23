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Ксения Егорова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Ксения Егорова
Пол
жен
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1819
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
183
Номер в семье
4
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 568об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 183
01 | Егор Родионов: 43 года | крестьянин - глава [1]
02 | Агафья Фадеева: 42 года | жена крестьянская - жена [1]
03 | Ефросинья Егорова: 13 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Ксения Егорова: 11 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Федосья Егорова: 4 года | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Марья Фадеева: 52 года | солдатка - своячница [1]
Комментарий наборщика
вариант имени Аксинья
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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