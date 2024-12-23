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Николай Васильев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Николай Васильев
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1825
Родственная связь
сын сына [2]
Номер семьи
182
Номер в семье
8
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 568об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 182
01 | Мавра Иванова: 63 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Василий Иванов: 31 год | сын крестьянский - сын [1]
03 | Владимир Иванов: 21 год | сын крестьянский - сын [1]
04 | Ирина Осипова: 31 год | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Логин Васильев: 9 лет | сын крестьянский - сын сынв [2]
06 | Григорий Васильев: 8 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
07 | Прасковья Васильева: 6 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
08 | Николай Васильев: 5 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
09 | Самуил Васильев: 3 года | сын крестьянский - сын сына [2]
10 | Татьяна Васильева: 0 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
11 | Марфа Петрова: 19 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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