Григорий Васильев
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Григорий Васильев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1822
- Родственная связь
- сын сына [2]
- Номер семьи
- 182
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1830
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- -
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 568об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 182
01 | Мавра Иванова: 63 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Василий Иванов: 31 год | сын крестьянский - сын [1]
03 | Владимир Иванов: 21 год | сын крестьянский - сын [1]
04 | Ирина Осипова: 31 год | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Логин Васильев: 9 лет | сын крестьянский - сын сынв [2]
06 | Григорий Васильев: 8 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
07 | Прасковья Васильева: 6 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
08 | Николай Васильев: 5 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
09 | Самуил Васильев: 3 года | сын крестьянский - сын сына [2]
10 | Татьяна Васильева: 0 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
11 | Марфа Петрова: 19 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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