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Иван Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Иван Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
12
Год рождения вычисленный
1818
Родственная связь
сын сына [2]
Номер семьи
181
Номер в семье
6
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 568об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 181
01 | Моисей Алексеев: 82 года | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Иван Моисеев: 41 год | сын крестьянский - сын [1]
03 | Ефимия Моисеева: 38 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Татьяна Гаврилова: 40 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Прасковья Иванова: 18 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
06 | Иван Иванов: 12 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
07 | Анна Иванова: 8 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
08 | Пётр Иванов: 2 года | сын крестьянский - сын сына [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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