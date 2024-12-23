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Васса Евдокимова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Васса Евдокимова
Пол
жен
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1827
Родственная связь
дочь сына [3]
Номер семьи
180
Номер в семье
6
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 568
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 180
01 | Максим Спиридонов: 49 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Прасковья Назарова: 48 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Евдоким Максимов: 23 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Ксения Максимова: 13 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Марфа Николаева: 21 год | жена крестьянская - жена сына [3]
06 | Васса Евдокимова: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [3]
Комментарий наборщика
вариант имени Василиса
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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