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Анна Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Анна Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
34
Год рождения вычисленный
1796
Родственная связь
жена сына [2]
Номер семьи
179
Номер в семье
3
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 568
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 179
01 | Ирина Иванова: 67 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Пётр Иванов: 30 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Анна Иванова: 34 года | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Ефим Петров: 5 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
05 | Ефросинья Петрова: 1 год | дочь крестьянская - дочь сына [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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