Авдотья Миронова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Авдотья Миронова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 23
- Год рождения вычисленный
- 1807
- Родственная связь
- дочь, жена зятя [1]
- Номер семьи
- 178
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- жена крестьянская
- Дата переписи
- 1830
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- -
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 568
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 178
01 | Мирон Ефимов: 53 года | крестьянин - глава [1]
02 | Дарья Ефимова: 63 года | крестьянка/девка - сестра родная [1]
03 | Марфа Петрова: 66 лет | крестьянка/вдова - сноха [1]
04 | Вера Кузьмина: 50 лет | жена крестьянская - жена [1]
05 | Иван Николаев: 23 года | крестьянин - зять, муж дочери [6]
06 | Авдотья Миронова: 23 года | жена крестьянская - дочь, жена зятя [1]
07 | Ульяна Иванова: 2 года | дочь крестьянская - дочь дочери [6]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Евдокия
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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