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Авдотья Миронова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Авдотья Миронова
Пол
жен
Возраст (лет)
23
Год рождения вычисленный
1807
Родственная связь
дочь, жена зятя [1]
Номер семьи
178
Номер в семье
6
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 568
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 178
01 | Мирон Ефимов: 53 года | крестьянин - глава [1]
02 | Дарья Ефимова: 63 года | крестьянка/девка - сестра родная [1]
03 | Марфа Петрова: 66 лет | крестьянка/вдова - сноха [1]
04 | Вера Кузьмина: 50 лет | жена крестьянская - жена [1]
05 | Иван Николаев: 23 года | крестьянин - зять, муж дочери [6]
06 | Авдотья Миронова: 23 года | жена крестьянская - дочь, жена зятя [1]
07 | Ульяна Иванова: 2 года | дочь крестьянская - дочь дочери [6]
Комментарий наборщика
вариант имени Евдокия
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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