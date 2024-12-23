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Екатерина Петрова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Екатерина Петрова
Пол
жен
Возраст (лет)
29
Год рождения вычисленный
1801
Родственная связь
жена сына [3]
Номер семьи
176
Номер в семье
4
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 568
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 176
01 | Иван Васильев: 63 года | крестьянин - глава [1]
02 | Анастасия Фомина: 61 год | жена крестьянская - жена [1]
03 | Василий Иванов: 28 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Екатерина Петрова: 29 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
05 | Спиридон Васильев: 9 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
06 | Кузьма Васильев: 5 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
07 | Анна Васильева: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [3]
08 | Григорий Васильев: 1 год | сын крестьянский - сын сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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