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Мирон Родионов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Мирон Родионов
Пол
муж
Возраст (лет)
23
Год рождения вычисленный
1807
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
175
Номер в семье
2
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 568
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 175
01 | Родион Тимофеев: 68 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Мирон Родионов: 23 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Марья Елисеева: 19 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
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Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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