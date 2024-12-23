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Матрёна Ефимова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Матрёна Ефимова
Пол
жен
Возраст (лет)
49
Год рождения вычисленный
1781
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
174
Номер в семье
2
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 568
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 174
01 | Егор Тимофеев: 55 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Матрёна Ефимова: 49 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Авдотья Егорова: 16 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Стефанида егорова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Авдотья Егорова: 9 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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