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Анастасия Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Анастасия Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
13
Год рождения вычисленный
1817
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
173
Номер в семье
4
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 568
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 173
01 | Иван Борисов: 36 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Авдотья Яковлева: 38 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Татьяна иванова: 15 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Анастасия Иванова: 13 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Ирина Иванова: 11 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Макар Иванов: 10 лет | сын крестьянский - сын [1]
07 | Нестор Иванов: 3 года | сын крестьянский - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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